Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что одна из зон, по которой били россияне, является гражданско-промышленным районом. Кроме этого оккупанты атаковали также жилые кварталы и частный сектор. Спасатели всю ночь работали в Чугуеве. Пожар на одной из локаций до сих пор продолжают тушить.

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Последствия попадания в Харьковской области

Анна Черненко отметила, что в Чугуевской общине были серьезные попадания из-за массированной атаки врага.

На одной из локаций прилета "Шахед" сбросил боеприпасы отсроченного действия, которые взрываются не сразу, а через несколько часов,

– сказала она.

Корреспондентка отметила, что это крайне опасное оружие, которое может детонировать в любой момент. Бывает, что гражданские после атаки приходят на место попадания. Она советует так не делать, ведь только эксперты знают, когда там абсолютно безопасно для жителей области.

К сожалению, из-за массированной атаки 11 человек пострадали, среди них – двое детей, в частности десятилетний мальчик и четырнадцатилетняя девочка,

– отметила Анна Черненко.

Это еще раз доказывает – россияне атаковали Харьковскую область, применяя привычные террористические методы. Они били исключительно по гражданским.

Стоит добавить, что в течение последней недели российские войска существенно активизировались на Южно-Слобожанском направлении, резко увеличив количество штурмов – от 5 – 7 до более 25 за сутки. У Волчанска враг применяет малые пехотные группы численностью до 10 человек. Также фиксируются попытки переправы через реку Оскол, однако украинские Силы обороны продолжают препятствовать планам врага.