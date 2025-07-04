Там сообщают о многих взрывах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах

Воздушную тревогу на территории Харьковской области объявили в 20:16. Воздушные силы впоследствии сообщили о группе вражеских беспилотников в воздушном пространстве Харьковской области. Уже в 23:06 там было шумно.

В Чугуевской громаде прозвучала серия взрывов,

– говорится в сообщении.

Вскоре после этого там, согласно обнародованной информации, снова было громко во время атаки. По состоянию на 23:13 в Чугуевской громаде прозвучало не менее 12 взрывов.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, также за несколько минут до этого звуки взрывов слышали вблизи Черкасс и в окрестностях города около 23:11. Местные СМИ пишут о работе противовоздушной обороны. Сейчас дополнительные детали по этому поводу неизвестны.