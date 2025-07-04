Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание Россия снова запустила "Шахеды": для каких областей существует угроза

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Ввзрывы в Черкассах 4 июля: атака "Шахедами"

Звуки взрывов слышали вблизи Черкасс и на окраинах города около 23:11. Местные СМИ пишут о работе противовоздушной обороны.

Заметим, что тревогу в Черкасском районе объявили в 22:05. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

В 22:52 украинские военные написали, что в регионах где объявлена тревога, в воздушном пространстве большое количество ударных дронов. Работает ПВО. Защитники призвали находиться в укрытиях.

Уже в 23:02 Воздушные силы сообщили, что российские дроны на Черкасщине, курс на Черкассы.

По состоянию на 23:25 тревога продолжается. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.