Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Зверніть увагу Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей існує загроза

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи в Черкасах 4 липня: атака "Шахедами"

Звуки вибухів чули поблизу Черкас і на околицях міста близько 23:11. Місцеві ЗМІ пишуть про роботу протиповітряної оборони.

Зауважимо, що тривогу у Черкаському районі оголосили о 22:05. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

О 22:52 українські військові написали, що в регіонах де оголошена тривога, у повітряному просторі велика кількість ударних дронів. Працює ППО. Захисники закликали перебувати в укриттях.

Уже о 23:02 Повітряні сили повідомили, що російські дрони на Черкащині, курс на Черкаси.

Станом на 23:25 тривога триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.