Там повідомляють про багато вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили о 20:16. Повітряні сили згодом повідомили про групу ворожих безпілотників у повітряному просторі Харківської області. Вже о 23:06 там було гучно.

У Чугуївській громаді пролунала серія вибухів,

– ідеться у повідомленні.

Незадовго після цього там, згідно з оприлюдненою інформацією, знову було гучно під час атаки. Станом на 23:13 у Чугуївській громаді пролунало щонайменше 12 вибухів.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, також за кілька хвилин до цього звуки вибухів чули поблизу Черкас і на околицях міста близько 23:11. Місцеві ЗМІ пишуть про роботу протиповітряної оборони. Наразі додаткові деталі з цього приводу невідомі.