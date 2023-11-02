Об этом 24 Каналу рассказал Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины. Военный отмечает, что, пытаясь одержать победы любой ценой, Россия не считается с уничтожением своего войска.

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Задание перед российской армией

Перед российскими военными стоит задача – до конца года захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Такие амбиции поступают лично от Путина и не являются инициативой русских военных.

Ранее Россия надеялась захватить город Купянск, для чего сконцентрировала в Луганской области значительные силы. Однако после неудач на этом направлении оккупанты решили переориентироваться Авдеевку, чтобы принести Путину хотя бы одну знаковую победу.

"Это позволило бы словам Путина о неудаче украинского наступления и бесперспективности западной помощи звучать более убедительно. Это было бы также весомым аргументом в склонении Украины к переговорам, которых крайне желает Россия", – предположил Маломуж.

Россия вводит в бой резервы

Можно заключить, что победы на поле боя оказывают непосредственное влияние на политическую позицию и Украины, и России. И именно на укрепление российских позиций направлены российские попытки наступать на всем Восточном фронте от Купянска до Угледара.

Россия подготовила к этим наступлениям несколько армий за счет скрытой мобилизации. Для этого по всей России собрали десятки тысяч контрактников, подготовка которых была более основательной, чем в подразделениях, сформированных из заключенных. Однако теперь оказалось, что Россия не пытается вводить новые армии постепенно, а бросает на штурмы украинских позиций, в которых они несут заметные потери.

Николай Маломуж о боевых действиях в Донецкой области: смотрите видео

Агрессору важно иметь успехи вблизи городов Авдеевка, Бахмут и Купянск, и именно поэтому в этом районе сосредотачиваются все новые и новые резервы.

"Российские резервы не безмерны. Для одного содержания границ Кремлю нужно около 2 млн живой силы. Добавьте к этому нестабильную ситуацию в стране, где для поддержания правопорядка нужны миллионы правоохранителей. И как следствие, получается, что Россия не сможет пополнять свои войска беспрестанно", – уверен генерал в отставке.

Что известно о российском наступлении в Донецкой области