Про це 24 Каналу розповів Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України. Військовий наголошує, що намагаючись здобути перемоги за будь-яку ціну, Росія не рахується зі знищенням свого війська.

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Завдання перед російською армією

Перед російськими військовими стоїть завдання – до кінця року захопити територію Донецької та Луганської областей. Такі амбіції надходять особисто від Путіна й не є ініціативою російських військових.

Раніше Росія сподівалася захопити місто Куп’янськ, для чого сконцентрувала на Луганщині значні сили. Однак після невдач на цьому напрямку окупанти вирішили переорієнтуватися Авдіївку, аби принести Путіну хоча б одну знакову перемогу.

"Це б дозволило словам Путіна про невдачу українського наступу й безперспективності західної допомоги звучати більш переконливо. Це було б також вагомим аргументом в схилянні України до перемовин, яких вкрай бажає Росія", – припустив Маломуж.

Росія вводить в бій резерви

Можна зробити висновок, що перемоги на полі бою безпосередньо впливають на політичну позицію і України, і Росії. І саме на зміцнення російських позицій спрямовані російські спроби наступати на всьому Східному фронті від Куп’янська до Вугледара.

Росія підготувала для цих наступів декілька армій за рахунок прихованої мобілізації. Для цього по всій Росії зібрали десятки тисяч контрактників, підготовка яких була ґрунтовнішою, ніж у підрозділах, сформованих з в’язнів. Однак тепер виявилося, що Росія не намагається вводити нові армії поступово, а кидає на штурми українських позицій, в яких вони зазнають помітних втрат.

Микола Маломуж про бойові дії на Донеччині: дивіться відео

Агресору принципово мати успіхи поблизу міст Авдіївка, Бахмут та Куп’янськ, і саме тому в цьому районі зосереджуються все нові й нові резерви.

"Російські резерви не безмірні. Для одного утримання кордонів Кремлю потрібно близько 2 млн живої сили. Додайте до цього нестабільну ситуацію в країні, де для підтримки правопорядку потрібні мільйони правоохоронців. І як наслідок, вийде, що Росія не зможе поповнювати свої війська безперестанку", – впевнений генерал у відставці.

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