Повреждены частные дома, горели складские помещения. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, также разрушения претерпело учебное заведение.

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Какие последствия удара по Одессе

В результате российского удара пострадала одна из старейших школ Одессы – лицей №125 в микрорайоне Кривая Балка. Фасад можно будет отстроить, но значительным разрушениям подверглась система отопления, крыша.

Никаких занятий проводиться не будет. Ученики будут заниматься онлайн. Хотя, возможно, кто-то и офлайн захочет заниматься. Хорошо, что никто не пострадал, несмотря на то, что были охранники. Люди по сигналу тревоги ушли в укрытие, и это спасло им жизнь,

– подчеркнул Братчук.

Еще один удар пришелся по исторической части города. Как правило, это частная застройка и различные предприятия.

В некоторых жилых домах возник пожар. Выгорело все. На предприятиях были повреждены автомобили, автомобильная техника, логистические объекты и складские помещения. Там также бушевал пожар,

– добавил он.

Ситуацию осложняли обломки, которые падали, а также воздушная тревога. Поэтому ГСЧСники не могли сразу выехать и приступить к спасательной операции.

Отражали атаку и системы противовоздушной обороны, и мобильные огневые группы. Правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление России против Украины.

Обратим внимание, в результате вражеского удара погиб 46-летний мужчина. Он находился в автомобиле на момент атаки "Шахедами".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего