Пошкоджені приватні будинки, горіли складські приміщення. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, також руйнації зазнав навчальний заклад.

До теми Масована атака "Шахедами" по Одесі: відомо про щонайменше одну жертву

Які наслідки удару по Одесі

Унаслідок російського удару постраждала одна з найстаріших шкіл Одеси – ліцей №125 у мікрорайоні Крива Балка. Фасад можна буде відбудувати, але значних руйнувань зазнала система опалення, дах.

Жодних занять проводитися не буде. Учні займатимуться онлайн. Хоча, можливо, хтось і офлайн захоче займатися. Добре, що ніхто не постраждав, попри те, що були охоронці. Люди по сигналу тривоги пішли в укриття, і це врятувало їм життя,

– наголосив Братчук.

Ще один удар прийшовся по історичній частині міста. Як правило, це приватна забудова та різні підприємства.

У деяких житлових будинках виникла пожежа. Вигоріло все. На підприємствах були пошкоджені автомобілі, автомобільна техніка, логістичні об'єкти та складські приміщення. Там також вирувала пожежа,

– додав він.

Ситуацію ускладнювали уламки, які падали, а також повітряна тривога. Через це ДСНСники не могли одразу виїхати й приступити до рятувальної операції.

Відбивали атаку і системи протиповітряної оборони, і мобільні вогневі групи. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин Росії проти України.

Звернімо увагу, унаслідок ворожого удару загинув 46-річний чоловік. Він перебував в автомобілі на момент атаки "Шахедами".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого