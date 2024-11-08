Також відомо про пошкодження житлових будинків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Атака на Одещину
Зранку 8 листопада в ДСНС повідомили, що рятувальники, разом зі службами взаємодії, ліквідували наслідки нічного російського терору по Одещині.
Вказується, що в приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула в двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, з них 1 дитина та 1 вагітна жінка.
Крім цього, рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та палаючих автомобілях одного з підприємств.
Відомо, що пошкоджень зазнала також будівля навчального закладу.
В ДСНС додали, що піротехнічним підрозділом проводились обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
За попередньою інформацією внаслідок ворожої атаки загинула 1 особа, постраждало 9 осіб,
– вказали в ДСНС.
Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС