Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Зазначається, що наразі відомо про двох поранених: в Одесі та передмісті.

Читайте також В Одесі чути серію вибухів, місто перебуває під атакою "Шахедів"

Росіяни атакували Одесу безпілотниками

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі були пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.

В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб,

– написав Олег Кіпер.

В одеському виданні "Думська" зазначили, що йдеться про школу.

За словами очільника ОВА, в низці будівель також були вибиті вікна. Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби, а постраждалим надається допомога.

Згодом наслідки удару показали також у міській раді Одеси. Там також повідомили, що ліцей №125 у мікрорайоні Кривої Балки був повністю відремонтований до повномасштабного вторгнення.

Російські "Шахеди" вдарили по Одесі / Фото: Одеська міскрада

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграм-каналі.

Вибухи в Одесі пролунали близько 22:44, одразу після цього Повітряні сили попередили про загрозу "Шахедів". Вже невдовзі вибухи у місті підтвердив і Олег Кіпер.