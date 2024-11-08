Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОВА Олега Кипера. Отмечается, что сейчас известно о двух раненых: в Одессе и пригороде.

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Россияне атаковали Одессу беспилотниками

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе были повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.

В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также, из-за повреждений осколками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб,

– написал Олег Кипер.

В одесском издании "Думская" отметили, что речь идет о школе.

По словам главы ОВА, в ряде построек также были выбиты окна. Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы, а пострадавшим оказывается помощь.

Позже последствия удара показали также в городском совете Одессы.Там также сообщили, что лицей №125 в микрорайоне Кривой Балки был полностью отремонтирован до полномасштабного вторжения.

Российские "Шахеды" ударили по Одессе / Фото: Одесский горсовет

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Взрывы в Одессе прозвучали около 22:44, сразу после этого Воздушные силы предупредили об угрозе "Шахедов". Уже вскоре взрывы в городе подтвердил и Олег Кипер.