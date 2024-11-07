Об этом сообщает журналистка 24 Канала в Одессе.

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Взрывы в Одессе

Около 22:44 в Одессе прогремело несколько взрывов, предварительно – работа ПВО. Сразу после этого Воздушные силы предупредили об угрозе "Шахедов".

"Одесса – в укрытие! БпЛА в вашем направлении", – написали защитники неба.

Заметим, что тревога в Одесской области звучит с 22:09.

Уже вскоре взрывы в городе подтвердил и председатель Одесской ОВА Олег Кипер указав, что они являются следствием работы ПВО.

Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях,

– пишет Кипер.

Мониторы в 22:50 предупредили о группе из 5 беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесского района. Приближение ожидается с 23:30.

В 22:57 они написали о 8 новых БпЛА с акватории в направлении побережья Одесской области, а еще 4 дрона заходили с моря на Одессу. То есть в целом на регион направляются по меньшей мере 12 "Шахедов".

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