Про це повідомляє журналістка 24 Каналу в Одесі.
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Вибухи в Одесі
Близько 22:44 в Одесі пролунало кілька вибухів, попередньо – робота ППО. Одразу після цього Повітряні сили попередили про загрозу "Шахедів".
"Одеса – в укриття! БпЛА у вашому напрямку", – написали оборонці неба.
Зауважимо, що тривога в Одеській області лунає від 22:09.
Вже невдовзі вибухи у місті підтвердив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердивши, що вони є наслідком роботи ППО.
Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях,
– вказує Кіпер.
Монітори о 22:50 попередили про групу з 5-ти безпілотників з акваторїї Чорного моря у напрямку Одеського району. Наближення очікується від 23:30.
О 22:57 вони написали про 8 нових БпЛА з акваторїї у напрямку узбережжя Одещини, а ще 4 дрони заходили з моря на Одесу.
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