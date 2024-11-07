Про це повідомляє журналістка 24 Каналу в Одесі.

Дивіться також Україна під атакою "Шахедів": тривогу оголосили в Києві

Вибухи в Одесі

Близько 22:44 в Одесі пролунало кілька вибухів, попередньо – робота ППО. Одразу після цього Повітряні сили попередили про загрозу "Шахедів".

"Одеса – в укриття! БпЛА у вашому напрямку", – написали оборонці неба.

Зауважимо, що тривога в Одеській області лунає від 22:09.

Вже невдовзі вибухи у місті підтвердив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердивши, що вони є наслідком роботи ППО.

Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях,

– вказує Кіпер.

Монітори о 22:50 попередили про групу з 5-ти безпілотників з акваторїї Чорного моря у напрямку Одеського району. Наближення очікується від 23:30.

О 22:57 вони написали про 8 нових БпЛА з акваторїї у напрямку узбережжя Одещини, а ще 4 дрони заходили з моря на Одесу.

Оперативно про тривоги, атаки "Шахедів" та вибухи читайте у нашому телеграм-каналі.