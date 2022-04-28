Россия массово грабит фермеров на оккупированных территориях Украины
Источник:Людмила Денисова
На временно оккупированных территориях Россия массово грабит украинских фермеров. Кражи имущества и пищевых продуктов фиксируют в Мелитополе в Запорожской области.
Мародерство на уровне страны
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил, что в начале недели зафиксировали колонну фур с замаскированными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону временно оккупированного Крыма.
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В красноярском крае России местные депутаты-мародеры, ссылаясь на нехватку огурцов, других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций, решили экспроприировать урожай фермеров из временно оккупированного Херсонского региона,
– отметила омбудсмен.
По ее словам, наследники организаторов Голодомора 1930-х снова пытаются устроить геноцид украинского народа с помощью банального грабежа.
Обращение в ООН
Денисова отметила, что такие действия являются нарушением Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда.
Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, чтобы они учли эти факты.
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