По словам патриарха "российские братья стремятся управлять мировым православием". Впрочем, подчеркнул Варфоломей, такого никогда не произойдет.
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Структура православной церкви – неизменна
Варфоломей объяснил, что Константинополь сохраняет первенство на протяжении многих веков. Такая структура православной церкви – зафиксирована и неизменна. В этом контексте патриарх вспомнил слова блаженнейшего архиепископа Кипра. Ранее тот объяснял, что она "зацементирована".
Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская Церковь всегда будет пятой,
– подчеркнул Варфоломей.
Священнослужитель заверил, что россияне являются "детьми Константинополя". Он отметил, что они, как украинцы и другие церкви на Балканах, ранее уже получили автокефалию. Патриарх также подчеркнул, что стремление украинцев получить церковную независимость обусловило желание не оставаться под влиянием Москвы.
Томос для Украины: что стоит знать
- Варфоломей подписал грамоту об автокефалии Православной церкви Украины в начале января 2019 года. Этому предшествовал совместный молебен с митрополитом Епифанием.
- Сам патриарх тогда подчеркнул, что Украина достойна иметь свою независимую церковь. Он также отметил, что "набожный украинский народ ждал этого благословенного дня семь веков".
- Этот документ официально подтверждает автокефалию ПЦУ как одной из 15 поместных православных церквей мира. Москва длительное время пыталась блокировать этот процесс.
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