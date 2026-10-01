Россия изменила тактику ударов по Киеву: Шарп объяснил, чего хочет добиться Кремль

Россия стала активнее применять реактивные беспилотники против Киева, в частности в светлое время суток. Атаки на столицу все чаще растягиваются на разное время суток и оказывают постоянное давление на город.

Военный обозреватель Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, каких целей Москва пытается достичь такими ударами. Речь идет не только о военных задачах, но и сразу о нескольких уровнях давления на Украину.

Россия пытается оказывать давление на Украину сразу на нескольких уровнях

В условиях применения дальнобойного оружия граница между фронтом и тылом становится все более условной, особенно когда большой город превращается в одну из основных целей противника. Киев в этом смысле уже трудно назвать просто тыловым или даже прифронтовым городом.

На мой взгляд, Киев в значительной степени уже является фронтовым городом. Здесь даже слово "прифронтовый" не совсем уместно, потому что в условиях применения дальнобойных средств вооружения тыл иногда сам оказывается на фронте. Нет сомнений, что Киев стал одной из главных целей противника,

– пояснил Дэвид Шарп.

Одна из целей таких атак связана с переговорами. В России рассчитывают, что постоянные удары и возможность их усиления в преддверии зимы могут сделать Украину более уступчивой. Параллельно Москва стремится наносить максимальный экономический ущерб, затрагивающий не только государственный бюджет, но и обычных украинцев, бизнес и владельцев предприятий.

Еще один мотив носит эмоциональный характер. Украинские удары последних месяцев наносят российскому руководству не только экономические, но и медийные потери, поэтому Кремлю важно демонстрировать своей аудитории якобы "ответ".

Путину лично, и не только ему, действительно больно. Больно и с медийной точки зрения, и с экономической от тех ударов, которые Украина наносила в последние месяцы. Им нужно и самим себе, и своей аудитории показать, что они якобы "отвечают" Украине,

– отметил военный обозреватель.

Так в российских атаках сочетаются стратегическое давление, попытка нанести экономический ущерб и эмоциональное желание продемонстрировать реакцию на украинские удары. Киев для этого имеет особое значение для Москвы как столица, сердце Украины и самый густонаселенный украинский мегаполис.

Реактивные дроны дали России "окно возможностей"

В смене тактики есть и чисто военный расчет. Оптимального ответа на реактивные беспилотники пока нет, и Россия пытается максимально использовать этот промежуток, применяя такие средства не только ночью, но и днем.

Они используют окно возможностей, которое возникло из-за того, что до сих пор нет оптимального ответа на реактивные беспилотники, или, назовем их, эрзац-крылатые ракеты. Они в полной мере используют этот фактор, в частности в дневное время и фактически круглосуточно,

– сказал Шарп.

Продолжительность атак в таком случае становится отдельным инструментом давления. Если удар не ограничивается несколькими ночными часами, взрывы, возможные попадания и работа противовоздушной обороны могут сопровождать город значительно дольше.

Один объект условно можно попытаться уничтожить ночью в течение двух часов. Но совсем другое дело, когда шум взрывов, попаданий и работа ПВО продолжаются почти 24 часа в сутки. Это тот изнурительный фактор, который они тоже пытаются использовать в полной мере,

– подчеркнул Дэвид Шарп.

Использование реактивных дронов в разное время суток позволяет России добавлять к самим ударам длительный психологический эффект и пытаться изматывать город постоянной угрозой атак.

Шарп о реактивных дронах над Киевом: смотрите видео