Россия мобилизует преподавателей суворовских училищ, но те пишут отказы
Источник:Генштаб ВСУ
Россия хочет доукомплектовать свои подразделения, понесшие серьезные потери в Украине. Для этого в западном военном округе государства-агрессора проводят скрытую мобилизацию.
Такой информацией владеют в Генштабе ВСУ. Соответствующее сообщение опубликовали на его официальной фейсбук-странице вечером 5 апреля.
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Преподаватели не хотят ехать на войну против Украины
Чтобы восполнить потери личного состава, командование вражеских вооруженных сил пытается привлечь и представителей военных учебных заведений. Такие случаи уже были, в частности, в Читинском суворовском военном училище.
Там уже провели письменный опрос среди преподавателей. Узнавали, готовы ли участвовать в "спецоперации за пределами России". Очевидно, что речь идет о войне против Украины.
Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы,
- отметили в ВСУ.
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