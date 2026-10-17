Как пишет издание The Defence Blog, бортовая электроника бомбардировщика теперь разработана по модульной архитектуре. Генеральный директор предприятия Юрий Абросимов отметил, что самолет сохранил советский внешний вид, но получил новую авионику, навигацию и двигатели.

Что известно о модернизации самолетов

По словам Абросимова, модульная система позволит россиянам в будущем легче интегрировать новое оборудование вместо устаревшего.

На предыдущих этапах программы на Казанском авиационном заводе самолеты уже получили новые радиолокаторы, цифровые панели и двигатели НК-32-02. Этот четырехдвигательный бомбардировщик является частью ядерной триады России и может нести до 12 крылатых ракет большой дальности.

Несмотря на громкие заявления, реальные темпы поставок срываются. В январе 2018 года Россия заказала 10 новых Ту-160М за 160 миллиардов рублей, но к концу 2025 года армия получила лишь два самолета.

По состоянию на май 2026 года из 18 имеющихся Ту-160М боевые задачи выполняли лишь семь, тогда как еще до девяти самолетов постоянно находились на ремонте или модернизации.

Как уже сообщалось, для нанесения ударов с Ту-160М и Ту-95МС Россия приобрела новые ракеты дальнего действия Х-БД, дальность полета которых составляет до 6500 километров. Согласно утечке российских документов, в 2024 и 2026 годах оккупанты должны были получить по 16 таких ракет стоимостью 4,5 миллиона долларов каждая. Если эти контракты выполнены, сейчас у врага в запасе 32 единицы этого оружия.