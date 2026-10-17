Як пише видання The Defence Blog, бортова електроніка бомбардувальника тепер розроблена за модульною архітектурою. Генеральний директор підприємства Юрій Абросимов зазначив, що літак зберіг радянський зовнішній вигляд, але отримав нову авіоніку, навігацію та двигуни.

Що відомо про оновлення літаків

За словами Абросимова, модульна система дозволить росіянам у майбутньому легше інтегрувати нове обладнання замість застарілого.

На попередніх етапах програми на Казанському авіаційному заводі літаки вже отримали нові радіолокатори, цифрові панелі та двигуни НК-32-02. Цей чотиримоторний бомбардувальник є частиною ядерної тріади Росії і може нести до 12 крилатих ракет великої дальності.

Попри гучні заяви, реальні темпи поставок зриваються. У січні 2018 року Росія замовила 10 нових Ту-160М за 160 мільярдів рублів, але наприкінці 2025 року армія отримала лише два борти.

Станом на травень 2026 року з 18 наявних Ту-160М бойові завдання виконували лише сім, тоді як ще до дев'яти літаків постійно перебували на ремонті чи модернізації.

Як вже повідомлялося, для ударів з Ту-160М та Ту-95МС Росія закупила нові далекобійні ракети Х-БД з дальністю польоту до 6500 кілометрів. Згідно з витоком російських документів, у 2024 та 2026 роках окупанти мали отримати по 16 таких ракет вартістю 4,5 мільйона доларів кожна. Якщо ці контракти виконані, зараз ворог має у запасі 32 одиниці цієї зброї.