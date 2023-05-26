Советские "улучшенные" бомбы оккупанты выпускают по украинским городам из самолетов Су-34 и Су-35. Из-за того, что к старому вооружению добавили системы спутниковой навигации и крылья, сбить эти ракеты теперь даже сложнее, чем "Кинжалы", пишут СМИ.

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Как работают "модернизированные" советские бомбы

Американские аналитики и чиновники, как и украинские чиновники, заявляют, что Россия все чаще использует оружие советских времен. Но, несмотря на устаревшие модели, эти бомбы сбить гораздо сложнее, чем самые современные ракеты, которые украинские военные уже научились перехватывать.

В последние несколько недель Россия почти каждый день осуществляет ракетные атаки на Украину, однако системы ПВО работают отлично – и почти все ракеты удалось перехватить.

Однако авиационные бомбы разнятся. В частности, у них нет силовых систем, как у крылатых ракет, и остаются в воздухе гораздо меньше времени, чем беспилотники – не более 70 секунд. После этого бомбы сразу же падают на города и деревни, а на радарах эти бомбы – быстро исчезающие маленькие пятнышки.

Они сначала пробовали крылатые ракеты, а мы их сбили. Потом они попробовали беспилотники, и мы сбили их. Они постоянно ищут решение, чтобы нанести нам удар, а мы ищем, чтобы их перехватить. Это эволюция, контрмеры, эволюция, контрмеры. К сожалению, это непрерывный процесс,

– рассказал подполковник ВВС Денис Смажный.

Почему Украине нужны истребители F-16

Планирующие бомбы, используемые Россией, поразить даже сложнее, чем гиперзвуковые ракеты "Кинжал", одну из которых недавно сбили украинские военные с помощью системы Patriot.

Ян Уильямс, заместитель директора проекта противовоздушной обороны аналитического центра Вашингтона, убежден, что сложность уничтожения планирующих бомб обусловлена тем, что система Patriot не была разработана для противодействия такому оружию. В то же время ракеты "Кинжал" "имеют большее время полета на больших высотах, поэтому его легче обнаружить и отследить".

Украина уже давно настаивает на передаче истребителей F-16, ведь военные убеждены, что только с их помощью удастся защитить города от планирующих бомб.

Попытка перехватить эти бомбы не эффективна, даже нерациональна. Единственный выход из этой ситуации и единственный способ ее остановить – атаковать самолеты, запускающие эти бомбы,

– заявил спикер ВВС Юрий Игнат.

Что известно о возможности передачи Украине F-16