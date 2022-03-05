Россия могла дать им что-то другое, кроме смерти, – о 10 тысячах убитых оккупантах

Армия оккупантов несет сокрушительные потери: сейчас погибли по меньшей мере 10 тысяч военных. Зеленский говорит, что это – не лучшее, что Россия могла дать своим людям.

Среди убитых – совсем молодые ребята, почти дети. Об этом Президент Украины заявил 5 марта, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Зеленский обратился к украинцам на 10-ый день войны с Россией

Российская армия не вышла на запланированные рубежи. Но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных. 10 тысяч! Это страшно! Ребята в возрасте 18, 20 лет. Совсем молодые, почти дети ... 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти,

– говорит Зеленский.

Президент добавляет, что российские солдаты, которые ворвались в Украину, даже не смогли объяснить, за что они идут воевать.

Обращение Зеленского 5 марта: смотрите видео

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