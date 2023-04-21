Мониторинговые группы сообщают, что истребитель МиГ-31К взлетел на аэродроме "Саваслейка" в России. Более того, МиГ-31К могли сопровождать истребители Су-30СМ.

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Кинжал невозможно перехватить

Отметим, что сообщения о возможном взлете истребителей-носителей "Кинжалов" появляются нередко. В последний раз подобное сообщение от мониторинговых групп поступило во время всеукраинской воздушной тревоги ночью 21 апреля.

Кроме разрушительной силы, опасность ракет "Кинжал" заключается и в том, что украинские силы ПВО не могут их перехватить. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать оповещение сирен и подвергать смертельной опасности себя и близких.

Впоследствии около 19:00 поступили сообщения об уходе российских истребителей от пусковых рубежей. А после этого почти по всей территории государства прозвучал отбой воздушной тревоги.

Следует заметить, что, несмотря на сообщения мониторинговых групп, пока нет подтверждения взлета российских истребителей МиГ-31К от Вооруженных сил Украины.

Что известно об авиабазе "Саваслейка"

Авиабаза, откуда Россия могла запустить в Украину истребитель МиГ-31К, располагается в Нижегородской области вблизи села Саваслейка Кулебакского района. На ней дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России.

С 2012 года там базируется эскадрилья самолетов МиГ-31 разных модификаций.

Где находится авиабаза "Саваслейка": показываем на карте

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