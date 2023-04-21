Моніторингові групи повідомляють, що винищувач МіГ-31К злетів на аеродромі "Саваслейка" в Росії. Ба більше, МіГ-31К могли супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

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Кинжал неможливо перехопити

Зауважимо, що повідомлення про можливий зліт винищувачів-носіїв "Кинжалів" з'являються не рідко. Так, востаннє подібне повідомлення від моніторингових груп поступило під час всеукраїнської повітряної тривоги вночі 21 квітня.

Поміж руйнівної сили, небезпека ракет "Кинджал" полягає й у тому, що українські сили ППО не можуть їх перехопити. Тому в жодному разі не можна ігнорувати сповіщення сирен та наражати на смертельну небезпеку себе та близьких.

Згодом, близько 19:00 поступили повідомлення про відхід російських винищувачів від пускових рубежів. А після цього майже на всій території держави прозвучав відбій повітряної тривоги.

Варто зауважити, що попри повідомлення моніторингових груп, наразі немає підтвердження зльоту російських винищувачів МіГ-31К від Збройних сил України.

Що відомо про авіабазу "Саваслейка"

Авіабаза, звідки Росія могла запустити на Україну винищувач МіГ-31К, розташовується у Нижегородській області поблизу села Саваслейка Кулебакського району. На ній дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони Росії.

З 2012 року там базується ескадрилья літаків МіГ-31 різних модифікацій.

Де знаходиться авіабаза "Саваслейка": показуємо на карті

Гіперзвукові ракети "Кинджал": коротко