Моніторингові групи повідомляють, що винищувач МіГ-31К злетів на аеродромі "Саваслейка" в Росії. Ба більше, МіГ-31К могли супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
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Кинжал неможливо перехопити
Зауважимо, що повідомлення про можливий зліт винищувачів-носіїв "Кинжалів" з'являються не рідко. Так, востаннє подібне повідомлення від моніторингових груп поступило під час всеукраїнської повітряної тривоги вночі 21 квітня.
Поміж руйнівної сили, небезпека ракет "Кинджал" полягає й у тому, що українські сили ППО не можуть їх перехопити. Тому в жодному разі не можна ігнорувати сповіщення сирен та наражати на смертельну небезпеку себе та близьких.
Згодом, близько 19:00 поступили повідомлення про відхід російських винищувачів від пускових рубежів. А після цього майже на всій території держави прозвучав відбій повітряної тривоги.
Варто зауважити, що попри повідомлення моніторингових груп, наразі немає підтвердження зльоту російських винищувачів МіГ-31К від Збройних сил України.
Що відомо про авіабазу "Саваслейка"
Авіабаза, звідки Росія могла запустити на Україну винищувач МіГ-31К, розташовується у Нижегородській області поблизу села Саваслейка Кулебакського району. На ній дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони Росії.
З 2012 року там базується ескадрилья літаків МіГ-31 різних модифікацій.
Де знаходиться авіабаза "Саваслейка": показуємо на карті
Гіперзвукові ракети "Кинджал": коротко
- Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відносять до найновіших. Він був прийнятий на озброєння Росії у 2018 році.
- "Кинжал" розвиває швидкість максимум до 10 Махів, тобто приблизно до 12 тисяч кілометрів на годину. А у самій ракеті є ядерний або звичайний боєзаряд.
- За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу "Кинджал" подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Різниця між комплексами полягає тільки в тому, що Х-47 запускається з літака.
- МіГ-31К, який піднявся з "Саваслейки", здатний нести 1 ракету і вражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів. Також носіями "Кинджалів" можуть бути стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести 4 ракети. Вони вже можуть вражати цілі на відстані 3 тисячі кілометрів.