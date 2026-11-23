У Украины есть подтвержденные данные о более чем 20 тысячах детей, похищенных Россией, однако реальное число может быть значительно больше. По оценкам украинских властей, речь идет о сотнях тысяч несовершеннолетних, судьба которых остается неизвестной из-за оккупации территорий.

Об этом советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала в эфире "Новости.LIVE".

Сколько украинских детей могла похитить Россия?

На данный момент Украина располагает информацией о чуть более 20 тысячах похищенных детей. В то же время сама Россия заявляла о якобы "эвакуации" 744 тысяч украинских детей.

По словам Герасимчук, установить точное количество депортированных несовершеннолетних невозможно. Причина – оккупация части украинских территорий и отсутствие доступа международных организаций к ним.

Она также сообщила, что на временно оккупированных территориях до сих пор остаются около 1,5 миллиона украинских детей.

Что происходит с детьми на оккупированных территориях?

По словам Герасимчук, дети, остающиеся на временно оккупированных территориях, подвергаются политической индоктринации и милитаризации. Кроме того, их могут вербовать, а также они постоянно находятся под угрозой депортации в Россию.

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA Украине удалось вернуть домой 2 826 детей. Однако тысячи несовершеннолетних до сих пор остаются на оккупированных территориях или в России.

Напомним, Украина продолжает привлекать международных партнеров к поиску и возвращению депортированных детей. В частности, Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры возвращение украинских детей, похищенных Россией.