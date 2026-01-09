Укр Рус
9 января, 09:07
Атака "Орешником" по Львовщине: ужасное видео вероятного момента удара

София Рожик
Основные тезисы
  • Львовскую область в ночь на 9 января могли атаковать "Орешником", местные слышали по меньшей мере 6 взрывов.
  • В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, среди гражданских пострадавших нет.

Львовскую область в ночь на 9 января Россия могла атаковать "Орешником". Местные слышали несколько мощных взрывов.

В сети показали ужасные кадры вероятного момента удара, передает 24 Канал.

Каким был момент удара?

Местные сообщали о по меньшей мере 6 взрывах примерно в 23:47 8 января.

Впоследствии стало известно о пожаре на месте удара. Под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.

Среди гражданских пострадавших нет.

Момент возможной атаки на Львов: смотрите видео

Другие детали атаки