Атака "Орешником" по Львовщине: ужасное видео вероятного момента удара

Львовскую область в ночь на 9 января Россия могла атаковать "Орешником". Местные слышали несколько мощных взрывов.

В сети показали ужасные кадры вероятного момента удара, передает 24 Канал.

Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Каким был момент удара?

Местные сообщали о по меньшей мере 6 взрывах примерно в 23:47 8 января.

Впоследствии стало известно о пожаре на месте удара. Под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.

Среди гражданских пострадавших нет.

Момент возможной атаки на Львов: смотрите видео

Другие детали атаки