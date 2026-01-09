Атака "Орешником" по Львовщине: ужасное видео вероятного момента удара
- Львовскую область в ночь на 9 января могли атаковать "Орешником", местные слышали по меньшей мере 6 взрывов.
- В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, среди гражданских пострадавших нет.
Львовскую область в ночь на 9 января Россия могла атаковать "Орешником". Местные слышали несколько мощных взрывов.
В сети показали ужасные кадры вероятного момента удара, передает 24 Канал.
Каким был момент удара?
Местные сообщали о по меньшей мере 6 взрывах примерно в 23:47 8 января.
Впоследствии стало известно о пожаре на месте удара. Под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.
Среди гражданских пострадавших нет.
Момент возможной атаки на Львов: смотрите видео
Другие детали атаки
В Воздушных силах рассказали, что цель, которая атаковала Львовскую область, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.
Мониторы предполагали, что Россия, вероятно, хотела атаковать Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище во Львовской области. Также СМИ писали о проблемах с газом в поселке Рудно, впрочем, как оказалось, это просто сработала автоматическая система безопасности.
Между тем сами россияне уже подтвердили удар по "Орешнику". Говорят, что это была месть за "атаку на резиденцию" Путина.