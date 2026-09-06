Россия может ударить по Молдове: полковник запаса рассказал, откуда ожидать угрозу

Как пишет издание The Washington Post, в 2028 году Россия может напасть на Молдову и провести атаку с помощью дронов против нефтяного предприятия Румынии. Однако, учитывая географическое положение, россиянам невозможно выйти с моря на Молдову, поскольку Украина отсекает ее.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, выразив убеждение, что в целом с моря России сейчас куда-то двигаться – нереально, если смотреть на юго-запад, речь идет о Черном и Азовском морях.

Угроза для Молдовы и Румынии: наземные или морские операции невозможны

Операция против российского флота Сил беспилотных систем Украины, как отметил военный эксперт, лишила Россию возможности передвигаться даже по Азовскому морю, не говоря уже о Черном.

На Черном море сейчас ситуацию полностью контролируют Военно-морские силы Украины, у которых нет кораблей, но есть средства поражения, поэтому с моря в Молдову россияне никак не зайдут. Со стороны Румынии это тоже нереально, за последние несколько лет войска НАТО развернули там серьезные базы: авиационные, морские, военные,

– пояснил Свитан.

Он убежден, что с помощью авиации потопить весь Черноморский флот можно будет еще в Новороссийске. То есть россияне оттуда даже не выйдут. А вот что касается атак в воздухе, то к этому Россия, как отметил летчик-инструктор, готова хоть завтра. И уже не раз прибегала к таким провокациям.

Российские дроны, крылатые ракеты, баллистика могут долететь до Молдовы. Нужно понимать, о чем идет речь: о воздушной ракетной составляющей или наземной. Наземная и морская точно невозможны. А воздушная – это реально. Поэтому и Молдове, и Румынии особенно нужно готовиться,

– считает Свитан.

Румыния прикрывает ряд стран: какова возможность для Одессы

Военный эксперт отметил, что Румыния уже готовится. Те зоны барражирования, зоны обеспечения безопасности и ожидания, в которых сейчас, по словам военного эксперта, находятся воздушные силы, взлетающие с румынских аэродромов, прикрывают и Молдову. Причем помимо Молдовы прикрываются еще Венгрия и Словакия.

Если бы была договоренность, то этими действиями, которые сейчас с аэродромов и баз выполняют воздушные силы НАТО, они могли бы легко прикрыть Одессу, ее порты и вообще морской трафик в каботаже вдоль линии границы, то есть вдоль побережья,

– отметил Свитан.

Он подытожил, что над такой возможностью стоит работать украинским дипломатам, чтобы усилить защиту Одесской области, атаки по которой российская армия все больше усиливает, расширяя спектр ударных средств для поражения.

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