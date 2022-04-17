В частности, враг планирует поразить военные объекты. Также под угрозой инфраструктура.

Важно Россияне, вероятно, готовят высадку десанта с моря, – Генштаб

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и осуществления артиллерийских обстрелов с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях,

– говорится в сообщении.

Также российские войска обстреливают жилые районы Харькова.

Это может вас заинтересовать – что сделает НАТО в случае ядерной атаки России: видео