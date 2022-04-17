Зокрема, ворог планує уразити військові об'єкти. Також під загрозою інфраструктура.
Важливо Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб
На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території Росії по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях,
– мовиться у повідомленні.
Також російські війська обстрілюють житлові райони Харкова.
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