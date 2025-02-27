Доктор экономических наук Игорь Липцис рассказал 24 Канала, что может показаться, что Россия стала "лакомым куском" для американцев, однако, по его мнению, это не так. Он объяснил, что США никогда не рассматривали страну-агрессорку как выгодного партнера, ведь никогда не инвестировали туда большие суммы.

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Какая основная цель в США

Игорь Липцис заметил, что для Соединенных Штатов Америки важно разделение мира с Китаем. Трамп для того, чтобы это удалось сделать на выгодных условиях, вероятно, пытается лишить Пекин союзников.

США рассматривает Россию в таком ключе, сама же страна им не нужна. Но если она будет работать вместе с Китаем, то может укрепить его,

– сказал он.

Задачей Трампа является не усилить путинскую Россию, а ослабить ее и отвлечь от Китая.

По мнению доктора экономических наук, несмотря определенную поддержку Си Цзиньпина страны-агрессорки, Путин может с легкостью бросить Китай, если появится перспектива сотрудничества с США. Пекин будет не в восторге от подобных действий России.

Отметим, Путин заявил, что готов сотрудничать с США по редкоземельным металлам, что вызвало волну возмущения среди россиян. Они критикуют диктатора за смену риторики., подчеркивая, что воевали не для того, чтобы уступать ресурсы американцам. В СНБО же отметили, что Кремль вынужден распродавать недра, поскольку из-за провала в войне потерял другие возможности.