Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс. Сообщается, что Россия пытается составить карту энергоснабжения Нидерландов, чтобы знать, где она может устроить диверсию.

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Российский корабль пытался собрать данные в Северном море

Ян Свилленс рассказал, что несколько месяцев назад русский корабль в Северном море пытался собрать данные о ветровых электростанциях. По его словам, это было своевременно обнаружено и с этим справились – корабль был перенаправлен.

Это дает понять, что угроза для Нидерландов выше, чем кажется на первый взгляд,

– сказал директор военной разведки.

Кроме ветровых электростанций, Россия также заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов. По данным спецслужб Нидерландов, происходят "подготовительные действия к беспорядкам и саботажу".

Службы уже некоторое время предупреждают, что возможно тайное нападение на другие объекты жизнеобеспечения. К примеру, на объекты поставки питьевой воды.

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