Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс. Сообщается, что Россия пытается составить карту энергоснабжения Нидерландов, чтобы знать, где она может устроить диверсию.
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Российский корабль пытался собрать данные в Северном море
Ян Свилленс рассказал, что несколько месяцев назад русский корабль в Северном море пытался собрать данные о ветровых электростанциях. По его словам, это было своевременно обнаружено и с этим справились – корабль был перенаправлен.
Это дает понять, что угроза для Нидерландов выше, чем кажется на первый взгляд,
– сказал директор военной разведки.
Кроме ветровых электростанций, Россия также заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов. По данным спецслужб Нидерландов, происходят "подготовительные действия к беспорядкам и саботажу".
Службы уже некоторое время предупреждают, что возможно тайное нападение на другие объекты жизнеобеспечения. К примеру, на объекты поставки питьевой воды.
Нидерланды сократят количество дипломатов в посольстве России
- В МИД Нидерландов заявили, что количество дипломатов в посольстве России сократится. Там объяснили, что Россия снова и снова пытается тайно трудоустроить в Нидерландах офицеров разведки как дипломатов.
- В то же время, Россия отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам для укомплектования Генерального консульства в Санкт-Петербурге и посольства в Москве.
- Правительство Нидерландов решило, что российское посольство в Гааге не может иметь больше дипломатов, чем посольство Нидерландов в Москве. Таким образом, ряд российских дипломатов должны будут покинуть Нидерланды.
- Российские дипломаты, которые не могут остаться, должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. Российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто с 21 февраля. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля.