Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс. Повідомляється, що Росія намагається скласти карту енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де вона може влаштувати диверсію.

Дивіться також Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю: розвідка Норвегії оцінила ризики ескалації

Російський корабель намагався зібрати дані у Північному морі

Ян Свілленс розповів, що кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. За його словами, це було вчасно виявлено і з цим впоралися – корабель був перенаправлений.

Це дає зрозуміти, що загроза для Нідерландів є вищою, ніж здається на перший погляд,

– сказав директор військової розвідки.

Окрім вітрових електростанцій, Росія також зацікавлена в картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів. За даними спецслужб Нідерландів, відбуваються "підготовчі дії до заворушень і саботажу".

Служби вже деякий час попереджають, що можливий таємний напад на інші об'єкти життєзабезпечення. Наприклад, на об'єкти постачання питної води.

Нідерланди скоротять кількість дипломатів у посольстві Росії