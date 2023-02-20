Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс. Повідомляється, що Росія намагається скласти карту енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де вона може влаштувати диверсію.
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Російський корабель намагався зібрати дані у Північному морі
Ян Свілленс розповів, що кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. За його словами, це було вчасно виявлено і з цим впоралися – корабель був перенаправлений.
Це дає зрозуміти, що загроза для Нідерландів є вищою, ніж здається на перший погляд,
– сказав директор військової розвідки.
Окрім вітрових електростанцій, Росія також зацікавлена в картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів. За даними спецслужб Нідерландів, відбуваються "підготовчі дії до заворушень і саботажу".
Служби вже деякий час попереджають, що можливий таємний напад на інші об'єкти життєзабезпечення. Наприклад, на об'єкти постачання питної води.
Нідерланди скоротять кількість дипломатів у посольстві Росії
- У МЗС Нідерландів заявили, що кількість дипломатів у посольстві Росії скоротиться. Там пояснили, що Росія знову і знову намагається таємно працевлаштувати в Нідерландах офіцерів розвідки як дипломатів.
- Водночас Росія відмовляється видавати візи нідерландським дипломатам для укомплектування Генерального консульства в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві.
- Уряд Нідерландів вирішив, що російське посольство в Гаазі не може мати більше дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві. Таким чином, низка російських дипломатів повинна буде покинути Нідерланди.
- Російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні покинути Нідерланди протягом двох тижнів. Російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите з 21 лютого. Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі закриється 20 лютого.