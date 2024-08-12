Поэтому нужно быть бдительными, Россия может готовить масштабную ракетную и дроновую атаку по Украине. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан очертил 24 Каналу, какой она может быть.

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Свитан считает, что Россия действительно может провести серьезную ракетную атаку. Поскольку произвела достаточное количество ракет, чтобы запустить их из всех имеющихся носителей. Говорится о более чем 100 единицах.

По "Шахедам", то россияне могут запустить несколько десятков, но не одновременно, поскольку имеют проблемы с пусковыми установками. То есть пуски, вероятно, будут происходить волнами в течение ночи. При таких условиях, количество БПЛА может вырасти до сотни.

Может быть такая большая проблема. Нужно быть начеку. Не впервые нам отражать такую атаку. Алгоритм действий понятен. Правда, во время масштабного удара может не помочь правило двух стен,

– отметил военный эксперт.

Поэтому как только прочитаете о взлете бомбардировщиков Ту-95, выход носителей-ракет в Черное море или предупреждение о применении баллистики, немедленно спускайтесь в укрытие!

У Путина чувствуется раздраженность, паника. Учитывая это, могут быть приняты любые неадекватные решения <..> Если будет масштабный удар, он придется на гражданскую инфраструктуру, особенно по местам компактного проживания людей,

– констатировал Роман Свитан.