Тому потрібно бути пильними, Росія може готувати масштабну ракетну та дронову атаку по Україні. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан окреслив 24 Каналу, якою вона може бути.

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Світан вважає, що Росія дійсно може провести серйозну ракетну атаку. Оскільки виробила достатню кількість ракет, аби запустити їх з усіх наявних носіїв. Мовиться про більш як 100 одиниць.

Щодо "Шахедів", то росіяни можуть запустити кілька десятків, але не одночасно, оскільки мають проблеми з пусковими установками. Тобто пуски, імовірно, відбуватимуться хвилями протягом ночі. За таких умов, кількість БпЛА може зростити до сотні.

Може бути така велика проблема. Потрібно бути напоготові. Не вперше нам відбивати таку атаку. Алгоритм дій зрозумілий. Правда, під час масштабного удару може не допомогти правило двох стін,

– зазначив військовий експерт.

Тому щойно прочитаєте про зліт бомбардувальників Ту-95, вихід носіїв-ракет у Чорне море або попередження про застосування балістики, негайно спускайтеся в укриття!

У Путіна відчувається роздратованість, паніка. З огляду на це, можуть бути ухвалені будь-які неадекватні рішення <..> Якщо буде масштабний удар, він припаде на цивільну інфраструктуру, особливо по місцях компактного проживання людей,

– констатував Роман Світан.