Такое мнение 24 Каналу высказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что у противника нет сил, чтобы захватить несколько районных центров Сумской области. Он объяснил, что в этом районе, вблизи села Басовка и Новенькое, действуют те подразделения, которые воевали под Суджей – они очень истощены.

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Возможности масштабного наступления россиян

Виталий Кононученко считает, что масштабное наступление оккупантов на Сумы пока невозможно, однако они могут продвинуться в села вдоль украинской границы.

Какая ситуация на Сумщине: карта

"Такие действия мы можем видеть вдоль всей границы, возможно, севернее в сторону Глухова, в сторону реки Сейм. Все потому, что у врага там довольно удобные позиции, а именно высоты", – высказался он.

Также известно, что россияне на территории Беларуси планируют разместить 100 – 150 тысяч человек. Это большая группировка, однако как враг его будет привлекать пока нет окончательной информации.

OSINT-аналитик напомнил, что с апреля 2022 года и до сейчас все группировки российских войск на территории Беларуси имеют только одну цель – оттянуть украинские подразделения, чтобы те стерегли границу с этой страной.

Вероятность того, что оттуда можно ожидать какое-то масштабное наступление минимальна. Но на белорусских полигонах россияне получают определенную военную подготовку,

– сказал он.

Относительно наступления врага, то, по мнению Кононученко, оно возможно вдоль линии государственной границы, которая граничит с Россией. Однако, учитывая способности россиян, максимальное продвижение вглубь украинских территорий может состояться максимум на 10 километров в нескольких точках. Это в условиях плохого сценария для ВСУ.