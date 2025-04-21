Российская армия пытается выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины, но этому активно противодействуют украинские воины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Силы обороны сорвали наступление россиян на Сумщине

По словам Сырского, выполняя приказ своего руководства, российские оккупанты пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Впрочем, реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что когда именно было отражено вражеское наступление, Сырский не уточнил.

Главнокомандующий также отметил, что незадолго до Пасхи, в ходе работы, встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнения запасов МТЗ и боеприпасов.

Он отметил, что только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение даст нам возможность эффективно уничтожать силы россиян, преобладающих в количестве.

Сырский поблагодарил украинских воинов за храбрость и профессионализм.