Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал. Он назвал действия агрессора "имитацией того, что Россия хочет какого-то перемирия".

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Какой была ситуация на границе

ГПСУ не наблюдала режима прекращения огня со стороны России на Пасху – по Сумской и Харьковской области враг продолжал бить ствольной артиллерией, беспилотниками и из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, по словам Демченко, на отдельных направлениях, где расположены пограничные подразделения, россияне пытались проводить штурмовые действия.

Это были даже не провокации, а целенаправленные штурмовые действия. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов,

– добавил спикер.

Он также отметил, что, возможно, противник меньше использовал авиацию и атаковал Черниговскую область.

К слову, Владимир Зеленский заявил о 2 935 нарушениях режима тишины Россией. По словам президента, на фронте произошло 96 штурмовых действий агрессора, 1 882 обстрелы украинских позиций, в частности 812 – из тяжелого вооружения.