Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал. Він назвав дії агресора "імітацією того, що Росія хоче якогось перемир'я".

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Якою була ситуація на прикордонні

ДПСУ не спостерігала режиму припинення вогню з боку Росії на Великдень – по Сумській і Харківській області ворог продовжував бити ствольною артилерією, безпілотниками та з реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, за словами Демченка, на окремих напрямках, де розташовані прикордонні підрозділи, росіяни намагалися проводити штурмові дії.

Це були навіть не провокації, а цілеспрямовані штурмові дії. Хай це окремі напрямки, але, якщо говорити про припинення вогню, то фіксувалися не лише обстріли, а й атаки на позиції наших воїнів,

– додав речник.

Він також зазначив, що, можливо, противник менше використовував авіацію та атакував Чернігівщину.

До слова, Володимир Зеленський заявив про 2 935 порушень режиму тиші Росією. За словами президента, на фронті відбулося 96 штурмових дій агресора, 1 882 обстріли українських позицій, зокрема 812 – з важкого озброєння.