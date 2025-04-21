Російська армія намагається вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини, але цьому активно протидіють українські воїни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Сили оборони зірвали наступ росіян на Сумщині

За словами Сирського, виконуючи наказ свого керівництва, російські окупанти намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.

Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Зазначимо, що коли саме було відбито ворожий наступ, Сирський не уточнив.

Головнокомандувач також зазначив, що незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадовців штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Він наголосив, що тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили росіян, що переважають у кількості.

Сирський подякував українським воїнам за хоробрість і професіоналізм.