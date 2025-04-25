Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики также опубликовали актуальные карты фронта.

Важно Враг оккупировал Калиново в Донецкой области, – DeepState

Операции ВСУ на территории России

Российские войска не оставляют попыток вытеснить ВСУ из Курской области, однако успеха в этом не имели. Хотя враг утверждает, что якобы имел продвижение в районе Гуево, однако подтверждений этому нет.

В то же время российские военные недавно продвинулись на северо-запад Белгородской области. В частности геолокационные кадры фиксируют продвижение в Демидовке.



Что происходит на территории России / Карта ISW

Попытки наступления на Сумы

Аналитики ISW пишут, что российские войска пытались наступать в Сумской области. Согласно геолокационным кадрам, оккупанты 23 апреля имели продвижение в районе села Локня. Также российские "военкоры" утверждали, что якобы оккупанты продвинулись в направлении Александрии, однако подтверждения этому нет.



Россияне хотят продвинуться в направлении Сум / Карта ISW

Основные усилия врага – на Востоке

Россияне не отказались от планов отбросить ВСУ от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы иметь возможность обстреливать город из артиллерии. Для воплощения своих планов оккупанты 23 апреля продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но не имели продвижений. Также оккупанты пытались атаковать в районе Волчанска, но также безрезультатно.

В то же время на Купянском направлении оккупанты не проводили наступательных действий и не обстреливали позиции ВСУ. Представитель бригады ВСУ сообщил, что в течение нескольких дней на этом направлении не ведутся боевые действия. Это произошло после того, как российские силы понесли большие потери при попытке штурма.

Россияне проводили наступательные действия в районе Боровой, а также на Лиманском направлении, однако успеха не имели.



Что происходит на фронте / Карта ISW

В течение прошлых дней оккупанты атаковали на Северском направлении, а также в Часовом Яру. Однако аналитики ISW не нашли подтверждения, что противник имел продвижение.

Ожесточенные бои продолжаются в Торецке. По данным аналитиков, как украинские военные, так и российские имели продвижение в городе. Так, ВСУ продвинулись в северо-западной и юго-западной частях Торецка. В то же время оккупанты также имели продвижение в северо-западной части города.

На Покровском направлении ситуация остается без изменений. Российские войска продолжают атаки, но не имеют продвижений, украинские войска, по непроверенным данным, имели успех в селе Удачное, а также продвинулись в районе Песчаного.

В течение 23 и 24 апреля бои продолжались на Новопавловском, Кураховском, Великоновоселковском направлениях, но никаких продвижений на фронте не было.

Бои на Востоке – больше в галерее

Бои на Юге и попытки наступления на Запорожье

Россияне проводили активные наступательные действия на западе Запорожской области, однако продвижения не имели. Также оккупанты пытались наступать в Херсонской области, но успеха также не имели.



Россияне атаковали в Запорожье / Карта ISW

В то же время российские "военкоры" утверждают, что ВСУ совершили контратаку в районе Антоновского моста.



Бои на Херсонщине / Карта ISW

Следует отметить, что за минувшие сутки россияне совершили почти 150 наземных атак и более 4500 обстрелов против позиций ВСУ за сутки, в частности на Покровском направлении.