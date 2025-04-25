Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики також опублікували актуальні карти фронту.

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Операції ЗСУ на території Росії

Російські війська не полишають спроб витіснити ЗСУ з Курської області, однак успіху у цьому не мали. Хоча ворог стверджує, що нібито мав просування в районі Гуєво, однак підтверджень цьому немає.

Водночас російські військові нещодавно просунулися на північний захід Бєлгородської області. Зокрема геолокаційні кадри фіксують просування у Демидівці.



Що відбувається на території Росії / Карта ISW

Спроби наступу на Суми

Аналітики ISW пишуть, що російські війська намагалися наступати у Сумській області. Згідно з геолокаційними кадрами, окупанти 23 квітня мали просування в районі села Локня. Також російські "воєнкори" стверджували, що нібито окупанти просунулися у напрямку Олександрії, однак підтвердження цьому немає.



Росіяни хочуть просунутися в напрямку Сум / Карта ISW

Основні зусилля ворога – на Сході

Росіяни не відмовилися від планів відкинути ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова, аби мати змогу обстрілювати місто з артилерії. Для втілення своїх планів окупанти 23 квітня продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області, але не мали просувань. Також окупанти намагалися атакувати в районі Вовчанська, але також безрезультативно.

Водночас на Куп'янському напрямку окупанти не проводили наступальних дій та не обстрілювали позиції ЗСУ. Речник бригади ЗСУ повідомив, що протягом кількох днів на цьому напрямку не ведуться бойові дії. Це сталося після того, як російські сили зазнали великих втрат під час спроби штурму.

Росіяни проводили наступальні дії в районі Борової, а також на Лиманському напрямку, однак успіху не мали.



Що відбувається на фронті / Карта ISW

Протягом минулих днів окупанти атакували на Сіверському напрямку, а також в Часовому Яру. Однак аналітики ISW не знайшли підтвердження, що противник мав просування.

Запеклі бої тривають у Торецьку. За даними аналітиків, як українські військові, так і російські мали просування у місті. Так, ЗСУ просунулися у північно-західній та південно-західній частинах Торецька. Водночас окупанти також мали просування у північно-західній частині міста.

На Покровському напрямку ситуація залишається без змін. Російські війська продовжують атаки, але не мають просувань, українські війська, за неперевіреними даними, мали успіх в селі Удачне, а також просунулися в районі Піщаного.

Протягом 23 та 24 квітня бої тривали на Новопавлівському, Курахівському, Великоновосілківському напрямках, але жодних просувань на фронті не було.

Бої на Сході – більше у галереї

Бої на Півдні та спроби наступу на Запоріжжя

Росіяни проводили активні наступальні дії на заході Запорізької області, однак просування не мали. Також окупанти намагалися наступати у Херсонській області, але успіху також не мали.



Росіяни атакували на Запоріжжі / Карта ISW

Водночас російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ здійснили контратаку в районі Антонівського мосту.



Бої на Херсонщині / Карта ISW

Слід наголосити, що за минулу добу росіяни здійснили майже 150 наземних атак і понад 4500 обстрілів проти позицій ЗСУ за добу, зокрема на Покровському напрямку.