Об этом журналистам рассказали источники в оборонном ведомстве США. Оба высокопоставленных чиновника пожелали остаться анонимными.

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Что говорят в Вашингтоне

В Пентагоне обратили внимание на то, что Украина подвергается интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны россиян. Поэтому Вашингтон продолжает вести переговоры с союзниками, чтобы те передали нашему государству дополнительную военную помощь еще до того, как агрессор начнет наступление с новой силой.

Обратите внимание! Накануне представители Пентагона встретились с руководителями 8 крупнейших генеральных подрядчиков армии США. Говорили о том, как быстрее вооружить Украину.

Скоро может начаться новое наступление

Как прогнозируют в Минобороны США, эскалация может произойти уже в ближайшие дни, то есть уже 17 апреля или в начале следующей недели. Такие мнения в ведомстве озвучили после новых атак российских оккупантов по Киеву, Харькову и Львову.

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