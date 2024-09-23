А уже на прошлой неделе звучали заявления, что Эстония изменила оборонную стратегию на случай возможного нападения России. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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"То есть никто не будет ждать, когда придут войска НАТО на помощь любой стране и сняли запрет на удары по территории России военными возможностями стран Альянса", – отметил Клочок.

К примеру, если диктатор Владимир Путин решит начать конвенционную войну против Эстонии, то страна сразу будет бить по военным объектам на российской территории. Ранее это было нереальным, однако страна пересмотрела позицию.

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Какие именно угрозы могут готовить в Кремле

Информацию о том, какие варианты рассматривают в Кремле, не стоит воспринимать как прямую конвенционную войну против страны НАТО. Это может быть типичный гибридный удар, как когда-то в Крыму – "зеленые человечки".

Как вариант, рассматривают атаки на военные объекты или какие-то гибридные. И потом попробуй докажи, что это была Россия. Они умеют это делать, не нужно преуменьшать эту роль,

– предположил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Также речь может идти о кибератаках, например по сети, которая обслуживает интернет различных инфраструктурных объектов на территории Запада, или атаки радиоэлектронной борьбы. На ум сразу приходит случай с подавлением GPS-сигнала в Польше, который россияне проводили из Калининграда.

Поэтому Россия имеет немало инструментов, и на Западе это понимают. В свою очередь, в Кремле понимают, что пугалки, а особенно после неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", точно не сработают. Поэтому, россияне не сидят сложа руки. Они разрабатывают различные атаки, которые могут серьезно повлиять на жизнедеятельность Европы.