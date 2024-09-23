А вже минулого тижня лунали заяви, що Естонія змінила оборонну стратегію на випадок можливого нападу Росії. Детальніше про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Тобто ніхто не чекатиме, коли прийдуть війська НАТО на допомогу будь-якій країні і зняли заборону на удари по території Росії військовими спроможностями країн Альянсу", – зазначив Клочок.

До прикладу, якщо диктатор Владімір Путін вирішить розпочати конвенційну війну проти Естонії, то країна відразу битиме по військових об'єктах на російській території. Раніше це було нереальним, однак країна переглянула позицію.

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Які саме погрози можуть готувати у Кремлі

Інформацію про те, які варіанти розглядають у Кремлі, не варто сприймати як пряму конвенційну війну проти країни НАТО. Це може бути типовий гібридний удар, як колись у Криму – "зелені чоловічки".

Як варіант, розглядають атаки на військові об'єкти або якісь гібридні. І потім спробуй доведи, що це була Росія. Вони вміють це робити, не потрібно применшувати цієї ролі,

– припустив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також може йтися про кібератаки, як-от по мережі, яка обслуговує інтернет різних інфраструктурних об'єктів на території Заходу, чи атаки радіоелектронної боротьби. На думку одразу спадає випадок із придушенням GPS-сигналу в Польщі, який росіяни проводили з Калінінграда.

Тому Росія має чимало інструментів, і на Заході це розуміють. Своєю чергою, у Кремлі розуміють, що лякалки, а особливо після невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", точно не спрацюють. Тож, росіяни не сидять склавши руки. Вони розробляють різні атаки, які можуть серйозно вплинути на життєдіяльність Європи.