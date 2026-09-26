500 дронов по Польше, а затем ультиматум: Загородний описал сценарий давления России на Европу

Россия может попытаться усилить давление на Европу не посредством классического вторжения, а с помощью масштабной атаки с использованием дронов и последующего политического шантажа. Такой сценарий позволил бы Кремлю проверить, как далеко он может зайти в противостоянии со странами, поддерживающими Украину.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала рассказал, какие государства могут оказаться в зоне наибольшего риска и как Москва теоретически может применить массированный удар, чтобы попытаться заставить Европу изменить свою политику.

Кремль может начать с массированного дронового удара

Загородний предполагает, что Россия может выбрать сценарий, который позволит быстро создать шоковый эффект без перехода к полномасштабной наземной операции. В таком случае главную роль будут играть массированные запуски "Шахедов" по инфраструктуре европейских стран.

Я называл три точки – Литва, Польша и Германия. Теоретически они могут начать именно с этого, засыпав эти страны "Шахедами",

– сказал Загородний.

Цель такого удара, по его оценке, заключалась бы не только в физических разрушениях. После первой масштабной атаки Москва могла бы перейти к прямому политическому шантажу, используя угрозу новых налетов как средство давления на европейские правительства.

Условно говоря, 500 дронов залетают в Польшу, уничтожают энергообъекты, а затем им говорят: "Мы выдвигаем ультиматум – снимайте санкции с России и прекращайте помогать Украине". Примерно так они могут действовать,

– пояснил политтехнолог.

В таком сценарии удар становится лишь первым этапом. Следующим шагом могла бы стать попытка поставить отдельные европейские страны перед выбором между продолжением поддержки Украины и риском новых атак на собственную инфраструктуру.

В Москве могут проверять пределы реакции Польши

Отдельный вопрос заключается в том, насколько готовыми к подобной эскалации окажутся сами европейские страны. Загородний обратил внимание на предыдущие эпизоды в Польше, когда вблизи военных объектов появлялись дроны, а российский вертолет нарушал польское воздушное пространство.

Обратите внимание! Загородний связывает возможную эскалацию против Европы с экономическими проблемами Кремля и попыткой заставить Запад сократить поддержку Украины. Какие еще сценарии он назвал и что говорил о положении России – читайте в полном материале.

Такие случаи важны для Москвы еще и потому, что позволяют оценивать не только военные возможности другой стороны, но и скорость и жесткость ее политической реакции.

Когда возле военной базы появился дрон, они звонили в полицию, чтобы узнать, что с этим делать. А когда вертолет залетел в их воздушное пространство, Сикорский сказал, что будет требовать извинений от России,

– отметил Загородний.

Загородний иронично оценил такой ответ Варшавы, поставил под сомнение ее способность сдерживать дальнейшие провокации. Если Кремль увидит, что отдельные нарушения не приводят к жесткой реакции, это может подтолкнуть его к проверке границ допустимого уже гораздо более масштабными действиями.

Загородний объяснил сценарий удара России по Европе: смотрите видео