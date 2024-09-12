Об этом министр обороны ФРГ заявил в Бундестаге во время обсуждения бюджета на следующий год. Германия сделает все возможное, чтобы защитить свою целостность в случае атаки российской армии.

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НАТО должно быть готовым для нападения России

По словам Бориса Писториуса, ситуация с безопасностью в странах Альянса остается в обозримом будущем очень серьезной.

Он добавил, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30% – до 1,5 миллионов солдат.

Интересно. По данным генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Броера, Россия может быть готова к нападению на Североатлантический альянс уже через 5 – 8 лет. За такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.

Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, за несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО,

– отметил Писториус.

По словам Писториуса, Берлин принимает все необходимые меры для укрепления собственной обороны, одновременно продолжая оказывать поддержку Украине в ее сложной борьбе против России.