Про це міністр оборони ФРН заявив у Бундестазі під час обговорення бюджету на наступний рік. Німеччина зробить все можливе, щоб захистити свою цілісність у разі атаки російської армії.

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НАТО має бути готовим для нападу Росії

За словами Бориса Пісторіуса, безпекова ситуація у країнах Альянсу залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною.

Він додав, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30% – до 1,5 мільйонів солдатів.

Цікаво. За даними генерального інспектора збройних сил Німеччини Карстена Броєра, Росія може бути готовою до нападу на Північноатлантичний альянс вже через 5 – 8 років. За такі терміни росіяни, ймовірно, накопичать необхідне озброєння та особовий склад.

Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО,

– зазначив Пісторіус.

За словами Пісторіуса, Берлін вживає всіх необхідних заходів для зміцнення власної оборони, одночасно продовжуючи надавати підтримку Україні у її складній боротьбі проти Росії.