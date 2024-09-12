Генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен в разговоре с 24 Каналом отметил, если такой рост будет происходить линейно, то следствием станет настоящий коллапс в России. Больше об этом, о рисках для Путина на Курщине, ситуации на фронте, и готова ли Россия применить ядерное оружие – читайте далее в материале.

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Сколько территорий России могут контролировать ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена удерживать захваченную территорию в Курской области столько времени, сколько потребуется. По вашему мнению, Украина сейчас переламывает ход этой войны?

Во-первых, я не думаю, что вы сможете удержать всю территорию. И, наверное, это было бы глупо. Сама территория не имеет значения, если ее невозможно надежно оборонять.

Поэтому нужно определить, какая территория в Курской области является жизненно важной; что является ключевым объектом. И в соответствии с этим формировать стратегию. Именно поэтому, по моему мнению, вы видите уничтожение некоторых мостов в Курской области. Это часть стратегии, которая помогает Украине удерживать столько территории, сколько она хочет.

Я считаю, что Украина захватит и сможет удерживать большую часть позиций, но не будет пытаться захватить и удержать всю территорию. С военной точки зрения это было бы глупо.

А если ситуация станет слишком сложной, то я считаю, что украинское командование достаточно умное, чтобы знать, когда отступить. Как это было, например, во время отступления из Бахмута. Тогда целью украинцев было уничтожить максимум российских сил.

Основные достижения Курской операции

Считаете ли вы Курскую область ключевой территорией этой войны?

Это потенциально ключевая психологическая территория, поскольку все войны заканчиваются. И они могут закончиться не только решающей военной победой. Сейчас мы не видим этого ни с одной стороны. Война может закончиться и благодаря военной победе. И Курск может повлиять на это.

Это также делает невозможным замораживание войны. Это важно, ведь Украина находится на территориях, на которых Владимир Путин не сможет просто заморозить конфликт как один из потенциальных вариантов в случае переговоров. И еще там звучала бы от него идея, что Украине придется жить с территориальными реалиями незаконной аннексии четырех административных областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

Как вы оцениваете основные достижения этой наступательной операции Украины в Курской области? Президент Зеленский заявил, что эта операция уже оттянула 60 тысяч российских военных из Украины в Курскую область.

Думаю, что оттягивание войск – это положительный шаг, который снижает давление. Особенно в Сумской области. Многие ошибочно предполагали, что Россия отведет войска с Покровского направления. Россия никогда не собиралась этого делать. И я говорю это полагаясь на основы геометрии поля боя.

Если посмотреть на расположение Курской области относительно Белгородской, Луганской и Донецкой областей, то переброс войск из Донецкой области в этом времени и пространстве был бы невозможен. Особенно когда Россия четко заявила, что их оперативная цель – Покровск.

Поэтому этого не должно было произойти в том секторе. Но это действительно уменьшает давление на Украину в других регионах, хоть и не в Донецкой области.

Сколько территорий России уже контролируют ВСУ: смотрите на карте

Какое влияние имеет окружение россиян возле реки Сейм

Украинская армия успешно окружила 2 или 3 тысячи российских военных вблизи реки Сейм. Как, по вашему мнению, это может повлиять на исход битвы под Курском?

Это опять же имеет психологический эффект. Это также влияет на обмен пленными. Один из принципов, который мы всегда вспоминаем при отрезании войск, касается основных линий связи. Чем ближе к войскам осуществляется разрыв, тем быстрее будет эффект. И чем ближе к базе осуществляется разрыв, тем больший эффект.

Следовательно, это очень волнует российские войска по эту сторону реки. Это важно. Когда некуда отступить, а Украина постоянно уничтожает понтонные мосты, то это ведет к психологическому краху.

Война всегда имеет две составляющие. Есть физическая составляющая, где можно считать числа и ресурсы. Но также есть психологическая часть, которую часто трудно понять. А это – коллапс воли и морального духа войск в этой зоне. Вероятно, это и произойдет. Очень мало армий борются до последнего человека. И мы точно не видим этого у российских сил.

Вы упомянули о психологическом аспекте этой войны. Украинские войска захватили российскую территорию, вторгшись в Россию впервые со времен Второй мировой войны. Как это может повлиять на моральный дух российских войск, которые воюют в других районах Украины? Что они чувствуют, когда ведут войну, а их собственная земля оккупирована Украиной?

Я думаю, что этот вопрос имеет более широкий контекст. Следует начать с того, что это была так называемая "специальная военная операция" на три дня, а мы уже приближаемся к 950 дням. Украина имеет способность и выносливость проводить наступательные операции на российской территории.

Это вызывает психологический эффект как в отношении военных, так и элит в Москве и населения. В конце августа последние опросы в России показали увеличение на 10% тех, кто негативно относится к российским действиям за последний месяц – с июля по август.

Если этот рост будет происходить линейно, то следствием будет настоящий коллапс. Я не утверждаю, что это обязательно произойдет, ведь очень часто события не развиваются линейно.

Но если это можно будет использовать психологически, то это будет иметь влияние. Однако следует учесть, что последний раз опросы были настолько негативными с российской перспективы во время мобилизации осенью 2022 года. Тогда также было 28% отрицательных ответов относительно российского парламента и Путина. Это конечно не перешло во что-то большее, им удалось оправиться.

Авторитарные государства выглядят стабильными до самого момента, когда могут упасть. То, на что я бы обратил внимание в долгосрочной перспективе – движение матерей в России. Пока что это довольно незначительное явление, но в будущем оно может вырасти, поскольку дети не должны становиться "удобрением".

Это то, на что стоит обратить внимание. Но пока Путин использует тактику "разделяй и властвуй". И недовольство не проявилось так, как могло бы. Если будет решающая военная победа на Курщине, тогда в конечном итоге это способствует переговорам в определенное время. Хотя я не думаю, что мы сейчас близки к переговорам.

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Но это лучше для Украины, потому что не замораживает конфликт. Не думаю, что здесь будет вопрос обмена, типа ты получишь 1 тысячу квадратных километров – и возвращаешь 1 тысячу квадратных километров. Это противоречит международным нормам. Украине следует вернуться к границам 1991 года. Это было бы справедливое мирное соглашение, к которому с западной перспективы следует стремиться.

Насколько реальны сейчас переговоры о мире с Россией

Вы упомянули о теме переговоров. Президент Зеленский заявил, что операция в Курской области также имеет целью заставить Путина и Россию сесть за стол переговоров с Украиной и завершить войну. Какие шансы на это?

Мы всегда оцениваем вероятность по определенным критериям. Низкая, средняя или высокая. И, знаете, всегда сложно уделить время этим вещам. Но я бы сказал, что на данный момент вероятность этих переговоров все еще низкая. Я считаю, что цели России все еще достаточно империалистические. Это нужно менять.

Ситуация на Курщине помогает в этом, но не думаю, что мы близки к тому моменту, когда переговоры будут возможными или приемлемыми с точки зрения любой стороны. Каждый имеет слишком много того, что можно потерять. У Путина до сих пор имперское мышление. Он все еще думает, что может победить. И его победа все еще зависит от того, чтобы Украина исчерпала поддержку Запада.

Я считаю, что Курск дал еще один плюс Украине. Он дал импульс Западу, продемонстрировав, что Украина взяла инициативу и показала динамику. Это действительно важные вещи, особенно с психологической точки зрения для сторонников на Западе.

Использование срочников на Курщине несет серьезные риски для Путина

Вы упомянули российского диктатора Путина, и я бы хотел рассмотреть вопрос поддержки от его элит и ближайшего окружения. Как эта наступательная операция внутри России влияет на поддержку режима Путина среди его элит и ближайшего окружения, в частности среди силовых структур?

Это очень сложный вопрос. Можно считать, что все в России несут равную ответственность за вторжение в Украину. И элиты вокруг Путина имеют такую же вероятность оказаться в Международном уголовном суде, если Россия потерпит поражение. То есть Путин ослаблен? Мой ответ: "Нет" – потому что весь политически-военный аппарат является соучастником.

Если вы предположите, что Путин ослаблен из-за наступления на Курск, то будете базироваться на том, что нет значительного повышения патриотизма вследствие вторжения. Но он, похоже, не потерял своего имиджа защитника России.

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Так, трудно быть абсолютно объективным в этом вопросе без учета интуитивных ощущений. Одной из важных вещей для аналитика является очень осторожное отношение к чему-то, и поэтому неизбежно то, что Путин ослаблен из-за этих событий.

По информации The New York Times, некоторые подразделения, состоящие из срочников, были направлены в Курскую область. Путин ошибся, когда сделал это?

Во-первых, есть юридический аспект. Хотя срочники не могут быть использованы в войне за пределами России, с точки зрения Путина, это все еще так называемая "специальная военная операция". И они очень осторожно относятся к тому, чтобы не классифицировать операцию ВСУ в Курской области как войну.

Поскольку Курск является частью российской территории, то срочников можно там использовать. Риск использования срочников в Курской области имеет два аспекта. Во-первых, это их боеспособность, то есть у них очень и очень ограниченная подготовка.

Заметим, что из-за операции в Курской области Кремль объявил так называемую "контртеррористическую операцию", которой занимается ФСБ, а не военные.

Второй аспект касается психологического эффекта. Если срочники понесут большие потери... А неподготовленные срочники, как правило, менее боеспособны, то это может вызвать возмущение среди населения, в частности матерей, которые могут поднять бунты, как это было во время кампании в Афганистане.

Тогда это частично повлияло на масштабы действий России и в конечном итоге привело к выводу войск. Хотя им, возможно, нужно использовать срочников из-за дефицита живой силы. Это несет определенный риск. И я считаю, что это играет в пользу Украины.

Почему сверхважно удержать Покровск

Считаете ли вы, что у Владимира Путина сейчас есть только плохие варианты?

Не все варианты для Путина плохие. Сейчас для Украины одним из рисков является наступление россиян в направлении Покровска. То, что мы обычно обсуждаем в войне как критический фактор, то есть то, чего больше всего не хватает в регионе, сейчас это силы и ресурсы – как человеческие, так и артиллерийские.

Меня немного беспокоит ситуация в этом секторе. Хотя я не утверждаю, что там абсолютный коллапс, и что Россия обязательно победит, но это (захват Покровска – 24 Канал) могло бы стать катастрофическим для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе.

Значение Покровска, как ключевого железнодорожного и дорожного узла для снабжения других частей украинских сил в этом секторе, является критически важным. Итак, Покровск нужно удержать. Это было бы ключевым.

Многие говорили 6 месяцев назад, что падение Авдеевки имеет оперативное значение. Этого не произошло. Но Авдеевка была важной из-за того, что она вела к Покровску, который, в свою очередь, имеет большое значение. Так что падение Покровска действительно будет иметь оперативное значение в отличие от падения Авдеевки шесть месяцев назад, которое я не считаю таким значительным.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Когда США наконец могут предоставить ракеты JASSM

Агентство Reuters сообщило, что Белый дом движется к принятию решения о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM, которые можно использовать с истребителями F-16. Существует 2 вида этих ракет: дальностью на 370 и 800 километров. Какой тип ракет был бы полезнее для украинской армии сейчас? И, по вашему мнению, передача этих ракет может переломить ход войны?

JASSM – это ракета большой дальности с воздуха по поверхности, и есть два варианта. Я подозреваю, что Украине, вероятно, предоставят больше ракет с дальностью 370 километров, поскольку их запас больше.

Как и в случае со всем остальным, мы должны обратить внимание на своевременность. Решение, вероятно, будет принято осенью, а поставки соответственно состоятся еще через несколько месяцев. Так что пока это не повлияет на то, что происходит на Курщине или в Донецкой области.

С украинской перспективы, конечно, лучше было бы получить ракеты с большей дальностью. Возможность наносить удары в глубокий тыл требует определенной дальности ракет. Однако Украина очень успешно использует собственные ракеты и дроны. Это подтверждается атаками возле Москвы в начале сентября, тем, что вы сейчас модифицируете дроны с большой дальностью, чтобы дополнить "Нептун", и уже фактически уничтожили российский флот в Черном море благодаря морским дронам.

Интересно! Ракеты JASSM являются более совершенными, чем любое другое оружие, которое есть на вооружении Украины, но самое большое их преимущество заключается в том, что США могут обеспечить постоянные поставки этих ракет. Больше о том, почему JASSM является действительно страшным оружием – читайте по ссылке.

Конечно, Украина успешно самостоятельно ведет дальнобойную борьбу. Лучшим примером за последние недели является удар по нефтебазе России в Пролетарске Ростовской области. Из 76 нефтяных цистерн целыми остались только 8. Это, вероятно, привело к убыткам на полмиллиарда долларов в виде доходов от нефти. И все же было бы прекрасно, если бы союзники предоставили ракеты JASSM и позволили бить по России ракетами ATACMS.

Важно обеспечить дальнейшую успешную глубокую борьбу Украины и защищать украинские активы, что, по моему мнению, уже происходит. Поскольку Россия одновременно ведет собственную глубокую борьбу. А также обеспечить наличие ресурсов, сил и средств для ближних боев. Это все нужно синхронизировать во времени и пространстве для достижения успеха.

В каком оружии срочно нуждается Украина

4 сентября Россия массированно обстреляла Украину, в частности Львов, где в результате атаки погибли семь человек. Среди них и трое детей. Россияне уничтожили гражданскую инфраструктуру во Львове, использовав несколько гиперзвуковых ракет "Кинжал". Какова ваша оценка этих незаконных ударов?

Конечно, удары должны быть легитимными и пропорциональными, а любые атаки на гражданское население недопустимы. Это еще раз показывает или элементы некорректного наведения, или умышленное уничтожение гражданских, что раскрывает суть российского режима. Россияне продолжат это делать.

Я бы добавил, что "Кинжал" не гиперзвуковая ракета, здесь есть определенный пиар.





Хотя баллистические ракеты действительно могут развить гиперзвуковую скорость на некоторых участках своей траектории, однако это не делает их гиперзвуковыми ракетами. Они не могут маневрировать и вообще не соответствуют международным стандартам для этого типа оружия. Подробнее о ракетах "Кинжал" и деле о "гиперзвуке" вы можете прочитать в "Кинжал" – это действительно не совсем гиперзвуковая ракета. Дело в том, что "Кинжал" не является принципиально новой разработкой, а переделанный под ракету авиационного базирования баллистический снаряд Р-500 "Искандер".Хотя баллистические ракеты действительно могут развить гиперзвуковую скорость на некоторых участках своей траектории, однако это не делает их гиперзвуковыми ракетами. Они не могут маневрировать и вообще не соответствуют международным стандартам для этого типа оружия. Подробнее о ракетах "Кинжал" и деле о "гиперзвуке" вы можете прочитать в нашем материале

Россияне будут рассматривать это через призму измерения эффективности: как их ракеты проходят, какие эффективные маршруты атаки.

Итак, если перевернуть на эту сторону монету, нужно спросить, какие средства противовоздушной обороны нужно добавить к уже имеющимся в Украине. А также как лучше их можно закупить и развернуть, чтобы остановить маршруты и влияние ракет, которые запускают россияне.

Сейчас успехи Украины в борьбе с дронами очень высоки. Во время крупнейшей атаки россиян 26 августа значительную часть дронов и крылатых ракет уничтожила украинская ПВО, но Запад всегда может дополнить это еще большей поддержкой.

Так, Германия объявила, что передаст Украине 17 систем IRIS-T. Мы должны продолжать эти поставки как в виде оборудования, так и в количестве ракет. Украине необходима артиллерия, боеприпасы к ней, а также самолеты, в частности F-16. Поэтому в целом вам немедленно нужно три вида оружия: артиллерия, авария, противовоздушная оборона.

Все "красные линии" уже пересекли: есть ли признаки, что Путин готов применить ядерку

Будет ли достаточно для Запада просто передать Украине дополнительные системы ПВО, не позволяя при этом наносить удары вглубь России и уничтожать аэродромы, зоны запуска и аэродромы, которые использует Кремль для атак?

Я военный человек, поэтому мой ответ таков: конечно вы должны (бить вглубь России – 24 Канал). Но использовать ли различные системы для ударов по аэродромам и военным позициям – это политические вопросы. Страх эскалации со стороны России был всегда. Но мы увидели благодаря операции на Курщине, что многое из этого было преувеличено, с западной точки зрения.

Лучше всего на эту тему недавно высказался лорд Джордж Робертсон – бывший министр обороны Великобритании и бывший генсек НАТО. Он сказал, что Путин был бы вынужден отступать из Украины только из-за отсутствия западной осторожности.

Нам нужно это отсутствие осторожности, иначе это станет самоудержанием из-за страха эскалации. Эти страхи сдерживают нас, но на самом деле каждую "красную линию" уже пересекли. С российской стороны ничего существенного не произошло.

Всегда есть страх перед ядерной эскалацией. Это также преувеличено, и показывает, что использование ядерного оружия не является актуальным. Поэтому прежде всего политикам, которые принимают решения, нужно забыть об осторожности, чтобы дать Украине возможность победить. В частности, благодаря ударам вглубь России.

Российские официальные лица заявили, что Москва скорректирует свои ядерные протоколы из-за нынешних "угроз" со стороны Запада. Считаете ли вы это еще одной попыткой России подорвать поддержку Запада Украины через запугивание?

Да, это играет именно на западном страхе перед эскалацией. Это скорее риторика. Я несколько раз говорил о том, что эскалация может происходить восемью способами, через:

оружие;

цели;

мишени;

географию;

домены;

риторику;

масштаб;

мобилизацию.

Ядерное оружие повлияет как на тип оружия, так и на масштаб. Но я не вижу, что его применение может произойти сейчас.

Конечно, мы обращаем внимание на то, что называется индикаторами и предупреждениями. Пока нет ни индикаторов, ни предупреждений, что Россия переходит к такой позиции, где могла бы даже рассмотреть возможность этого. Мы всегда должны следить за этим, чтобы проверить, меняется ли ситуация, но пока нет никаких признаков.