На каких направлениях россияне могут попытаться наступать, в эфире 24 Канала предположил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Откуда противник может начать наступление

Полковник запаса ВСУ отметил, что план военных действий россияне отметили в своей конституции. Россия внесла в нее четыре области Украины, в частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Автономную Республику Крым.

Россияне будут пытаться выйти на административные границы этих регионов. Сначала будут наступать на Луганскую область, далее – Донецкую и Запорожскую, а затем Херсонскую.

Выполнить это дополнительной 100 тысячной группировкой невозможно,

– отметил Свитан.

Оккупанты могут попытаться бросить войско на Луганщину, чтобы вытеснить Силы обороны за реку Оскол и Северский Донец. Тогда враг захватит Луганскую и даже часть Харьковской области, но при одном условии – если 100 тысяч солдат выживут и не будут использоваться как замена утраченной российской армии.

Куда еще оккупанты могут направить войско

Военный эксперт отметил, что у россиян сейчас возникает другая проблема. Им некем закрыть фронт, который формируется вдоль российско-украинской границы. Со стороны Украины – Черниговщина, Сумщина и Харьковщина. Со стороны России – Брянщина, Курщина и Белгородщина.

Обратите внимание! Российские добровольческие формирования – легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" – накануне выборов президента России начали операцию на территории Белгородской и Курской областей. Их цель – сорвать новое наступление российской армии.

Даже 100 тысячной группировки недостаточно, чтобы закрыть дополнительных 500 километров вдоль трех областей. Поэтому, вполне вероятно, часть войска, которую сейчас готовят в России, будут разворачивать на будущей линии фронта.

Для нас это очень выгодно. Мы растянем фронт и попробуем его развернуть: с направления Запад – Восток, то есть Херсон – Купянск на Север – Юг, то есть Черниговщина – Харьковщина. Такая задача перед нами стоит. Мы ее выполняем. Нам помогают национальные формирования тех государств России, на которые она будет распадаться,

– предположил Роман Свитан.

Ситуация на фронте