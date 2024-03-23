На каких направлениях россияне могут попытаться наступать, в эфире 24 Канала предположил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.
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Откуда противник может начать наступление
Полковник запаса ВСУ отметил, что план военных действий россияне отметили в своей конституции. Россия внесла в нее четыре области Украины, в частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Автономную Республику Крым.
Россияне будут пытаться выйти на административные границы этих регионов. Сначала будут наступать на Луганскую область, далее – Донецкую и Запорожскую, а затем Херсонскую.
Выполнить это дополнительной 100 тысячной группировкой невозможно,
– отметил Свитан.
Оккупанты могут попытаться бросить войско на Луганщину, чтобы вытеснить Силы обороны за реку Оскол и Северский Донец. Тогда враг захватит Луганскую и даже часть Харьковской области, но при одном условии – если 100 тысяч солдат выживут и не будут использоваться как замена утраченной российской армии.
Куда еще оккупанты могут направить войско
Военный эксперт отметил, что у россиян сейчас возникает другая проблема. Им некем закрыть фронт, который формируется вдоль российско-украинской границы. Со стороны Украины – Черниговщина, Сумщина и Харьковщина. Со стороны России – Брянщина, Курщина и Белгородщина.
Даже 100 тысячной группировки недостаточно, чтобы закрыть дополнительных 500 километров вдоль трех областей. Поэтому, вполне вероятно, часть войска, которую сейчас готовят в России, будут разворачивать на будущей линии фронта.
Для нас это очень выгодно. Мы растянем фронт и попробуем его развернуть: с направления Запад – Восток, то есть Херсон – Купянск на Север – Юг, то есть Черниговщина – Харьковщина. Такая задача перед нами стоит. Мы ее выполняем. Нам помогают национальные формирования тех государств России, на которые она будет распадаться,
– предположил Роман Свитан.
Ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты атакуют на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях.
- Некоторые группировки войск ВСУ переформатируют. Прежде всего говорится об управленческом кадровом потенциале. Также планируют наладить процесс ротаций личного состава боевых бригад. Поскольку некоторые воинские части участвуют в боевых действиях с первых дней большой войны.
- Важно отметить, что Силам обороны удалось стабилизировать обстановку в восточных областях Украины. Об этом в разговоре с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.