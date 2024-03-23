На яких напрямках росіяни можуть спробувати наступати, в етері 24 Каналу припустив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Звідки противник може розпочати наступ

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що план воєнних дій росіяни зазначили у своїй конституції. Росія внесла до неї чотири області України, зокрема, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Автономну Республіку Крим.

Росіяни будуть намагатися вийти на адміністративні кордони цих регіонів. Спочатку наступатимуть на Луганську область, далі – Донецьку та Запорізьку, а потім Херсонську.

Виконати це додатковим 100-тисячним угрупованням неможливо,

– наголосив Світан.

Окупанти можуть спробувати кинути військо на Луганщину, щоб витіснити Сили оборони за річку Оскіл та Сіверський Донець. Тоді ворог захопить Луганську та навіть частину Харківської області, але за однієї умови – якщо 100 тисяч солдатів виживуть та не будуть використовуватися як заміна втраченій російській армії.

Куди ще окупанти можуть направити військо

Військовий експерт наголосив, що у росіян зараз виникає інша проблема. Вони не мають ким закрити фронт, який формується вздовж російсько-українського кордону. З боку України – Чернігівщина, Сумщина та Харківщина. З боку Росії – Брянщина, Курщина й Бєлгородщина.

Зауважте! Російські добровольчі формування – легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон – напередодні виборів президента Росії розпочали операцію на території Бєлгородської та Курської областей. Їхня мета – зірвати новий наступ російської армії.

Навіть 100-тисячного угруповання недостатньо, щоб закрити додаткових 500 кілометрів вздовж трьох областей. Тому, цілком імовірно, частину війська, яку зараз готують у Росії, будуть розгортати на майбутній лінії фронту.

Для нас це дуже вигідно. Ми розтягнемо фронт та спробуємо його розвернути: з напрямку захід – схід, тобто Херсон – Куп'янськ, на північ – південь, тобто Чернігівщина – Харківщина. Таке завдання перед нами стоїть. Ми його виконуємо. Нам допомагають національні формування тих держав Росії, на які вона буде розпадатися,

– припустив Роман Світан.

Ситуація на фронті